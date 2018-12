Festival di Sanremo 2019, Baglioni pensa anche a Michelle Obama

Mancano due mesi all'attesa kermesse canora sanremese, ma la macchina dei preparativi procede spedita. Il Festival di Sanremo 2019, ancora una volta sotto la guida di Claudio Baglioni deve ancora sciogliere diversi nodi, dai concorrenti in gara, fino al conduttore e agli ospiti. E proprio su quest'ultimo punto si sta facendo largo una notizia che potrebbe essere quasi clamorosa.

BAGLIONI PROVERÀ A CONVINCERE MICHELLE OBAMA

Secondo un'indiscrezione della rivista Vero, Claudio Baglioni vorrebbe avere sul palco dell’Ariston l'ex First Lady Michelle Obama. La consorte di Barack Obama dovrebbe presto sbarcare in Europa per promuovere il suo primo libro, l'autobiografia intitolata Becoming, pubblicata in Italia dalla casa editrice Garzanti. In vista del tour per il Vecchio Continente Michelle Obama sarebbero diversi i network pronti a tutto per averla come ospite. Sempre secondo Vero in pole potrebbe esserci proprio la Rai, anche se è ancora prematuro per sapere se l'accordo di partecipazione verrà siglato.