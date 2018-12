Il genio di Frank Zappa a 25 anni dalla morte

LA SUA MUSICA ETERNA, COME UNA CONTINUA SCOPERTA

Zappa non muore, la sua musica resterà in eterno a scaldarci di compagnia, a riaccendere la mente, a eccitare i sensi, a provocare incubi e sogni, a farci tornare ragazzi assetati di vita, di vacanze, di maggio e di Moggio, di pomeriggi in casa, di flipper e di bar, di scorribande in città, di giardini e panchine, di questi cazzi di piccione, di tette e di birre, di scemi tutt'intorno, di freak e capitani (cuordibue), di chitarre oscene, di assoli mozzafiato che ti spediscono in estasi, di bizzarrie senza confini, di capelli lunghi, di baffoni e pizzetti, di fumetti e di moto, di tram che sferragliano, di tramonti sui balconi, di partite a pallone, di serate lunghissime, di assoluta libertà, di cose che si muovono, di sole, di smog, di luci, di qualsiasi cosa tu possa anche lontanamente immaginare. 'Franz Kappa', come lo chiamava, lo capiva un altro disadattato supremo, Carmelo Bene, se ne va troppo presto, ma parte per restare come una idea fissa; la sinfonia di un'idea. La sua musica ha abbattuto i muri e le barriere, non ce n'è più di “seria” e di “leggera”, non c'è mai stata, è tutta roba sua, è tutta musica di Zappa. Non le manca nulla. Resterà in eterno. Ci accompagnerà. La accompagneremo. Non finiremo mai di scoprirla, non potremo mai smettere di apprezzarla, riuscirà sempre a sorprenderci, a incantarci, ad estasiarci.