Il Calendario Pirelli 2019 è un inno alle donne

Il Calendario 2019, di cui tutti ormai hanno potuto vedere anticipazioni dallo scorso luglio, è ancor più dei due precedenti in tono con lo spirito del tempo: è inclusivo, «inspirational» come direbbero gli americani ma soprattutto, ed è questa, forse, la grande intuizione di Watson, armonioso nella sua rappresentazione del rapporto fra sessi. Tutte le interpreti, perfino Julia Garner che gioca il ruolo di una fotografa di botanica e non ha un uomo ma una donna amica accanto a sé, hanno infatti vicino una figura di supporto, di aiuto, di sostegno e, come nel caso di Misty Copeland, questa persona è un uomo (nel caso specifico, il ballerino Calvin Royal III; per Gigi Hadid, nella spiazzante versione di una donna appena separata, lo stilista Alexander Wang).

UNA VISIONE POSITIVA DELLE DONNE DI OGGI

La volontà di superare la difficilissima annata targata Harvey Weinstein e la stessa stretta sui diritti umani e le interrelazioni fra popoli portata avanti con brutalità dall’amministrazione Trump («stiamo vivendo un clima difficile», osserva Misty Copeland) viene rappresentata dalla forza di queste 40 immagini, da cui si sprigiona la potenza del sogno, personale e collettivo, e la grande capacità del fotografo di dar vita ad ambienti sereni, entusiasti, coesi. «Quando mi sono avvicinato a questo progetto», spiega Watson, «volevo farlo in modo diverso rispetto agli altri grandi fotografi che mi hanno preceduto, e ho pensato quale fosse il modo migliore. Volevo delle immagini che fossero qualitativamente pregevoli, avessero profondità e raccontassero delle storie. Volevo fare qualcosa di più che non semplicemente ritrarre delle persone o scattare un para-servizio di moda, come ho fatto per oltre 25 anni. Volevo far sembrare il tutto più simile a dei ‘fermi immagine’ cinematografici. Vorrei che le persone, guardando il Calendario, capissero che il mio obiettivo era fare pura fotografia, esplorare le donne che stavo fotografando e creare una situazione che proponesse una visione positiva delle donne di oggi».