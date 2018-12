Video reportage sugli under 30 alla Scala di Milano

«Per andare a teatro servono solo orecchie funzionanti. E quelle, i giovani, le hanno. Questa è magia pura: di là c'è un'orchestra di 100 persone che sta suonando per noi e lo fa per 20 euro». Mirko ha 30 anni, un po' di barba e una giacca di velluto rossa. L'opera, per lui, non è una novità, ma una passione. È alla sua "ultima prima", perché quella andata in scena il 4 dicembre, con l'Attila di Giuseppe Verdi, è la prima "under 30". Che accoglie, anagraficamente, chiunque voglia andare ad assistere allo spettacolo del Teatro alla Scala prima del debutto ufficiale, per Sant'Ambrogio (il 7 gennaio, ndr).