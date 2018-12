Le pagelle della semifinale di X Factor Live

MY SONG: ANASTASIO UN GIGANTE, MARTINA ANONIMA

NAOMI: 8. Problem (Ariana Grande feat. Iggy Azalea). Detto che l'universo estetico di X Factor è circoscritto a una certa proposta, televisiva, ultra-giovanile, lei è una che ha sempre rischiato, spingendo al massimo sulle sue doti tecniche e, di conseguenze, scoprendone i limiti. Anche stasera. È quella cresciuta meglio e di più, tanto di cappello al pigmalione Fedez.

LEO GASSMAN: 6+. Dead in the Water (Noel Gallagher). È che per fare il Jeff Buckely ti manca la dannazione, ragazzo; e tuo padre non è Tim. Sarai anche «fatto così», ma c'è sempre qualcosa come di (s)forzato, di patetico nella tua pur interessante voce. Ma più dolciastro che sapido, chettedevodì.

LUNA: 7 ½. Mica Van Gogh (Caparezza). L'hard rap di Capa virato in adolescenziale. Brava è brava, niente da dire. Fedez le spacca il capello, ma ha 16 anni, e ce la mette più di tutta.

BOWLAND: 6+. Iron (WoodKid). Gli Al Bano e Romina d'Iran, col terzo in mezzo, vanno di moda ed è obbligatorio considerarli in modo esagerato. Sarà il politicamente corretto. Lei passa per sexy, sensuale, erotica, in verità sono i ritmi su cui canta a fare tutto: di suo, è vocalmente irrilevante. Alla fine, a lungo andare, uno si chiede: ma io lo reggo davvero, tutto un disco così? Ma vinceranno, forse.

MARTINA ATTILI: 4. The climb (Miley Cyrus). Sotto la bomboniera, niente. 'Ndemm, che ne trovi millantamila come questa e pure meglio. Fortuna che alla fine se ne sono accorti. E lasciamo stare i voti da casa, che se era per quelli dovevamo sopportarcela fino a Sanremo del 2020.

ANASTASIO: 9 ½. La porta dello spavento supremo (Franco Battiato) Può far tutto e lo sa. Per cui destruttura il destrutturatore per eccellenza. Lo senti parlare, e non ti pare possibile abbia 21 anni; lo senti ricamare parole di canto, e non c'è più nessun tempo, nessuna età.