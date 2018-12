Alla Prima della Scala i sovranisti marcano visita

PRESENTI POCHI ESPONENTI DEL GOVERNO

Assenti giustificati, dunque. Quasi tutti. Tra questi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il mega presidente del Consiglio (no, non è un refuso) Luigi Di Maio, il super presidente del Consiglio (no, non è un refuso) Matteo Salvini, il trio Penelope al governo, impegnato com’è a disfare di notte la tela del deficit/Pil ordita durante il giorno intanto che il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il nostro Laerte, aspettando che gli terminino quel suo lenzuolo funebre, se ne stava seduto alla Scala a sentire il basso Ildar Abdrazakov nelle vesti di Attila e la soprano Saioa Hernández in quelle di Odabella. Il vento irrequieto del cambiamento avrà sussurrato a tutti di mantenere un profilo basso, che la Scala tutto è tranne che un luogo nel quale farsi vedere in epoca di populismo un tanto al chilo, che la smarginatura che tutto ingloba - dalla diretta Facebook con l’apertura delle buste provenienti dalla Procura alla foto di un piatto di pasta che manco Saikebon - non dovesse comunque oltrepassare certi limiti della decenza del popolo, che Abdrazakov e Hernández sono due musici stranieri e vengono a rubarci le arie. Chissà. La foto con la Scala sormontata dall’ammonimento «Io non ci sarò» dev’essere tuttora nelle bozze di qualche social media manager delusissimo. Una falsa partenza per la prima Prima sovranista della Terza Repubblica, non c’è altro modo di dirlo.