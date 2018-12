Chi è Sfera Ebbasta

Al secolo Gionata Boschetti, 26 anni, è il trapper più amato d'Italia. Idolo dei giovanissimi, seguitissimo sui social - su Instagram ha oltre due milioni di follower - Sfera Ebbasta, che si sarebbe dovuto esibire nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo prima della tragedia, è considerato uno dei fenomeni musicali del momento. Cresciuto a Cinisello Balsamo, il trapper è salito alla ribalta con la pubblicazione dell'album XDVR. L'ultimo album, Rockstar, per mesi è stato re delle classifiche e il tour sta avendo grande successo di pubblico.

«NON PARLO DI POLITICA, SONO UN IGNORANTE»

Considerato stella incontrastata del genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, alcuni mesi fa dichiarò in un'intervista: «Io mi definivo il 'trap king' quando ancora la trap era inesistente in Italia. Il rock si è andato a perdere, oggi le vere rockstar sono le trapstar, hanno lo stesso stile di vita». I soldi sono tra gli argomenti privilegiati nelle sue canzoni: «La parte monetaria è importante», ha detto, «se in qualche modo posso essere considerato un esempio, è perché sono un ragazzo partito da un quartiere sfigato senza un soldo in tasca». Sfera Ebbasta sostiene però di non aspirare al ruolo di modello per il suo pubblico, soprattutto giovane. «Sono talmente ignorante in politica», disse alcuni mesi fa, «che se mi esponessi sarei un pirla: il problema principale credo sia proprio l'ignoranza, prima di tutto della stessa classe politica. In ogni caso, se fai quello che ti dice un rapper, c'è qualcosa che non va».