Bohemian Rhapsody e tutti gli altri biopic musicali

KURT COBAIN, JIMI HENDRIX, BRIAN JONES: TANTI FILM GIÀ DIMENTICATI

Altre pellicole che non hanno esattamente lasciato il segno, sono quelle dedicate a Jimi Hendrix (Jimi: All is by my side, del 2013) e John Lennon (In His Life: the John Lennon Story, che fu un documentario per la televisione del 2000); curiosamente, nessuno tra i fin troppi film sui Beatles sembra essersi rivelato all'altezza del compito, peraltro improbo. Anche Stoned, il film dedicato nel 2005 alla vita breve e miserevole di Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones, è nato per affogare subito nel dimenticatoio, non prima d'aver lasciato una bava di delusione. Da dimenticare anche le pellicole dedicate ai Doors, nel 1991, con Oliver Stone che calca troppo la mano e un Jim Morisson caricaturale oltre il lecito da Val Kilmer, a Jeff (ma anche Tim) Buckley, nel 2012, lo zuccheroso Greetings from Tim Buckley, diretto da Dan Algrant.