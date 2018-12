Ma alla Scala è andato in scena l'Attila di Verdi o Babylon Berlin?

«Ma com’era Attila?» si domanda il curatore del programma di sala dell’opera verdiana che il 7 dicembre ha aperto la nuova stagione scaligera (inciso: al terzo minuto di applausi al presidente Sergio Mattarella mentre il coro dietro il sipario e mezza sala intonavano l’Inno di Mameli ci è spuntata la lacrimuccia e ci è andata automaticamente la mano sul cuore: non abbiamo cantato per non spaventare i vicini di poltrona). Seguono riproduzioni delle opere letterarie e pittoriche più famose, dall’Atila flagellum dei, che tanto e a dir destructione et morte de li christiani (Milano, 1504), l’Attila del bozzetto in gesso di Ettore Ximenes per il monumento a Giuseppe Verdi “in” Parma (quanta didascalica precisione) e molte altre incisioni, che lo mostrano più o meno adeguato ai canoni estetici e vestimentari dell’epoca in cui è stato immaginato: con barba, senza, vestito etno-chic (prima metà dell’Ottocento, quando l’esotismo di Chateaubriand andava forte), abbigliato come Good King Wenceslas (epoca vittoriana). Per quanto vi possiate immaginare un Attila coevo all’epoca della composizione o della messinscena di un’opera a lui ispirata, nulla può avervi preparato all’Attila della Repubblica di Weimar e dintorni che il regista Davide Livermore ha immaginato insieme con il costumista Gianluca Falaschi.