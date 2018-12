Recensione di 'Possibili scenari per pianoforte e voce' di Cremonini

UN ARTISTA SINCERO CHE SEGUE LA SCIA DEGLI CHANSONNIER

Cremonini non forza, si tiene sempre nelle sue corde, consapevole di cimentarsi in qualcosa di delicato, di non essere interprete di livello assoluto; anche il modo di suonare il piano resta molto essenziale, quasi minimale se non elementare; eppure il rischio della monotonia si scongiura, perché è palpabile la sincerità, perché non affiora malizia da questo disco fatto uscire così, per un impulso, si direbbe, tutto personale, quasi l'esigenza di consegnarsi al suo pubblico. Ne deriva un palese distacco da tutto quello che non è musica, una autoreferenzialità che non tradisce egolatria quanto desiderio di mettersi alla prova in una forma più assoluta: tu chiamalo, se vuoi, chansonnier. O, se ti pare, anello di congiunzione, come ha colto felicemente Marinella Venegoni: «Cesare Cremonini può forse essere definito l’ultimo dei vecchi e il primo dei nuovi cantautori. Dei vecchi ha il rigore e il gusto della parola, dei secondi il respiro contemporaneo nella musica e nei contenuti». Che si potrebbe anche dire così: c'è un fossato, sempre più evidente, nella canzone d'autore, che ormai è come l'Araba Fenice, che ci sia ciascun lo dice, ma i vecchi eroi sono stanchi (e corrono dietro ai poppanti trapper), mentre i giovani o sono di plastica oppure si invecchiano precocemente nel tentativo di riuscire credibili.