Trailer e recensione del film Santiago, Italia

1. UN FILM CAPITO A POSTERIORI

Moretti non ha voluto incontrare la stampa e ha rilasciato un'unica intervista a Mario Calabresi, per il settimanale Il Venerdì di Repubblica, in cui spiega i motivi per cui ha girato il documentario: «Mentre giravo me lo chiedevano spesso e non sapevo cosa rispondere. Poi finite le riprese, è diventato ministro dell’Interno Matteo Salvini e allora ho capito perché ho girato quel film. L’ho capito a posteriori».

2. LA STORIA VISTA DALLE PERSONE COMUNI

Nel documentario si ripercorrono gli eventi dando voce a persone comuni che hanno vissuto in prima persona l'ascesa di Salvador Allende, il golpe militare del settembre 1973 e la dittatura di Pinochet.

3. IL LAVORO DI RICERCA

L'idea del film è venuta a Moretti dopo un viaggio in Cile, un anno e mezzo fa. Tornato in Italia ha iniziato a realizzare le prime interviste, decidendo poi di tornare nel Paese sudamericano per girare nuovo materiale e per incontrare a Punta Peuco, un carcere per privilegiati, ex esponenti del regime.