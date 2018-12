Riciclati, grandi ritorni e qualche sorpresa a Sanremo 2019

C'è poi il caso di Dodi Battaglia il quale, dopo avere criticato in modo aspro la scelta dei suoi due ex compagni, Facchinetti e Fogli, l'anno scorso («Per me potevamo benissimo continuare come Pooh: invece loro sono andati a Sanremo per arrivare dietro a gente che non esiste...»), quest'anno figura tra i candidati, forte di un pezzo scritto da un autore non più in vita. Un po' come Massimo Ranieri, in bilico con un brano di Aznavour che farebbe la felicità di Claudio Baglioni, il quale difatti spinge per superare le riserve dell'interprete napoletano. In forse pure il duo appena riformato Raf-Tozzi, che probabilmente ripiegheranno su un ruolo da ospiti, in modo da annunciare sia l'imminente tour che un disco di inediti a seguire.