L'Agenzia delle Entrate vuole 14,5 milioni da Fabrizio Corona

L'Agenzia delle Entrate vuole da Fabrizio Corona e dalle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate. La richiesta è emersa da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell'ex fotografo e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti. Dagli atti risulta che Corona ha versato negli ultimi anni circa 8 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate, durante un'udienza tecnica di verifica crediti, ha presentato una serie di cartelle esattoriali il cui importo supera per l'appunto i 14 milioni di euro. Il giudice Giuseppe Cernuto, tuttavia, non ha ammesso i crediti vantati dal Fisco nei confronti di Corona, poiché il procedimento in corso riguarda beni confiscati. L'Agenzia delle Entrate, quindi, se vuole tentare di recuperare la somma, deve rivolgersi direttamente all'ex re dei paparazzi, aprendo un procedimento autonomo.