La strage di Corinaldo e le responsabilità indirette di Sfera Ebbasta

LE RESPONSABILITÀ INDIRETTE DELLA TRAGEDIA

No, non è questione di aborrire, di censurare il ragazzino che non disturba nessuno, che non esiste oltre se stesso, oltre la scadenza che un sistema discografico ha già deciso per lui; è questione di ricondurre questo burattino alle sue responsabilità, che in merito alla strage della Lanterna Azzurra ci stanno, indirette, ma ci sono. Perché questo è uno che doveva presentarsi alle 22 in un locale fuori norma, stipato oltre il lecito di ragazzini lasciati a loro stessi, e invece alle 22 doveva ancora cominciare un'altra esibizione a Rimini. E all'una di notte a Corinaldo non si era visto, con tutto ciò che ne è seguito. E se pure avesse trovato modo di onorare il suo impegno, non avrebbe potuto farlo prima dell'1,30, le 2. Ora, in quale mondo razionale si lasciano mille, forse 1.400 mocciosi in attesa in un locale, per lo più sbronzi marci se è vero quanto ha dichiarato un adulto esterrefatto, Paolo Girolimini vedovo di Eleonora, morta per salvare una figlia? Non abbastanza per imputare la tragedia direttamente allo Sfera, abbastanza per chiedersi, per chiedergli quale “artista” con la testa sulle spalle si presta a un simile gioco losco. Lui come gli altri prodotti della trap, dove situazioni di rischio estremo come quella di Corinaldo sono la regola. Altro che tatuarsi sei stelline quanti sono i cadaveri, naturalmente facendolo sapere a tutti.