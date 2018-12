Le pagelle della finale di X Factor 2018

I GIUDICI ALL'ULTIMO ROUND SUL RING DI CATTELAN

E questa finale di un'edizione accidentata parte con le facce scure, gravi, serie, e il countdown: «X Factor per le vittime di Corinaldo». E poi subito, secca, la pubblicità di una macchina. X Factor è così. È Heroes che finisce in un talent, gli aspiranti che si sentono eroi solo per un giorno, il primo giorno, forse, di una vita. È il kitsch scenografico che partorisce Marco Mengoni con le sue tastiere alla Sandy Marton: niente si crea, niente si distrugge! X Factor è il grande riciclo sotto luci nuove, potenti, luci da stadio o da astronave per abbagliare di sogni, per annebbiare la realtà; è la presentazione da ring di Alessandro Cattelan per quattro giudici a fine corsa, giudici all'ultimo round. Tre, almeno.

TRA ESAGERAZIONE E OSTENTATA FRATELLANZA

X Factor è così, esagerazione pura e ancora oltre, senza paura dell'improbabile e del grottesco. È lo stillicidio delle eliminatorie dentro la finale, a ogni manche una testa cade, pura crudeltà nel magma patetico, di ostentata fratellanza tra gli sfidanti. È la malizia, vampiresca, di prendere i finalisti e retrocederli a comparse al servizio di Mengoni che è entrato in classifica dritto al numero 1 e ancora non gli basta e si comporta come il padre nobile, il semidio benevolo e generoso che consente ai desideranti, ancora vergini, di incrociare le loro ugole tremebonde con la sua, d'oro e di Dio, un predestinato, un eletto, almeno qui a X Factor. Però, attenzione: Anastasio sa già chi è e non patisce soggezione e ti ruba la scena, ti fotte il pubblico che sarebbe lì per te, Mengoni, ma poi non si sa mai, è un mare pazzo di facce senza volto il pubblico, una forza volubile e ingrata, una risacca che travolge e lascia in secca.