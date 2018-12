Dai gilet gialli ai sanculotti, quando l'abito fa la rivoluzione

Ciò che indossiamo è un pensiero manifesto, riflette e costruisce la nostra identità. In altre parole, è una questione politica. La classe, il ruolo sociale, l'età, il genere, il clima, l'umore, le scuole frequentate influenzano il modo in cui scegliamo di presentarci sul palcoscenico del mondo e, nella storia, le rivoluzioni si sono giocate sempre, metaforicamente parlando, sull'orlo di una gonna. Come la Swinging London ci ha insegnato, almeno a partire dagli Anni 60, lo stile può confermare o frantumare un equilibrio di potere e il movimento dei gilet jaune è solo l'ultimo esempio di una lunga serie storica in cui un indumento cambia d'uso a fini squisitamente politici. Raf Simons, direttore creativo di Calvin Klein, sembrava averlo previsto. Nella sfilata AI 2018/19 aveva mandato in passerella modelli in giacche arancioni catarifrangenti, secondo la medesima estetica "utilitaristica" del gilet giallo, indumento ad alta visibilità volto a proteggere il guidatore in panne o il lavoratore di un cantiere.