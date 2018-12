Di Maio torna sullo stipendio di Fazio: «Caso da affrontare»

Di Maio ha anche annunciato di voler abbassare il canone: il gettito recuperato grazie all'introduzione del canone in bolletta, ha spiegato, «deve permettere alla Rai di avere risorse per gli investimenti nelle nuove tecnologie, ma anche consentire di ragionare nell'ottica di abbassare un po' il canone negli anni». Tra gli obiettivi non c'è, almeno per il momento, la privatizzazione di alcuni canali che in passato il Movimento 5 Stelle aveva cavalcato. «Non c'è alcun cenno nel contratto di governo alla privatizzazione dei canali Rai», ha tagliato corto il vicepremier. Di Maio auspica piuttosto una riforma del sistema radiotelevisivo che parta dal Parlamento. «Le quote di palinsesto dedicate alla produzione italiana hanno creato un ingessamento. Occorre favorire la produzione italiana, ma garantendo sempre l'autonomia del management Rai». Il ministro invita dunque i dirigenti di Viale Mazzini ad affrontare il tema del conflitto di interesse degli agenti e delle case di produzione, prima di intervenire sulle accuse di dumping, la pratica di ribassi ai prezzi degli spot, lanciate da Mediaset alla Rai. Intanto l'opposizione si schiera a tutela della libertà di espressione di Fazio, che - secondo esponenti di Pd e non solo - sarebbe nel mirino solo perché non allineato alla propaganda di un governo che continua ad occupare gli spazi tv. A preoccupare l'Usigrai è, però, soprattutto il tema dell'abbassamento del canone che secondo il sindacato metterebbe a rischio investimenti e posti di lavoro.