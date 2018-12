Trailer e recensione del film La donna elettrica

1. JODIE FOSTER PENSA GIÀ A UN REMAKE USA

Jodie Foster ha deciso di realizzare un remake del film dopo essere rimasta conquistata dalla storia e dal personaggio di Halla che ha descritto come «una donna forte che rischia tutto pur di compiere la cosa giusta, ma non senza commettere alcuni errori lungo il percorso». Il premio Oscar sarà coinvolta nel progetto in veste di regista, protagonista e produttrice.

2. I DIRITTI DELLA NATURA IN PRIMO PIANO

Il regista ha svelato di essersi reso conto del legame tra il film e il precedente Storie di cavalli e di uomini solo dopo aver concluso la lavorazione. Erlingsson ha sottolineato che entrambi i progetti affrontano il tema dei diritti della Natura e di come dovrebbero essere difesi alla pari dei diritti umani. Il filmmaker ha sottolineato: «Tutti noi dobbiamo capire che la natura incontaminata ha un diritto intrinseco a esistere, una necessità che va al di là dei bisogni dell'uomo e del nostro sistema economico».

3. BERTA CACERES E YOLANDA MATURANA: LE VERE HALLA

Benedick Erlingsson si è ispirato alle attiviste Berta Caceres, vissuta in Honduras, e Yolanda Maturana, che ha lottato in Colombia, per delineare la figura di Halla. Le due donne, secondo il regista, sono vere e proprie eroine che hanno perso la vita cercando di difendere la loro terra da speculatori e affaristi. Il nome della protagonista, inoltre, fa riferimento alla coppia Halla e Eyvindur, gli ultimi fuorilegge islandesi che hanno vissuto in fuga per oltre 20 anni nel XVII secolo. La coppia è diventata poi parte del patrimonio culturale nazionale.