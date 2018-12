Keith Richards l'immortale compie 75 anni

DA NEW YORK AI BOSCHI DEL CONNECTICUT

«Amo l'America, l'ho vista crescere: non posso credere che siamo in giro dal 1964, e, ogni tanto, ci torniamo a suonare». In realtà I Rolling Stones, pirati di tutti i mari, da molti anni vivono più in America che altrove sulla terra: Keith, per dire, ha appena venduto un attico al Greenwich Village di New York a 9 milioni di dollari, «perché tanto non lo usavo». Preferisce il Connecticut, terra di boschi, di natura immane da respirare, da bere. Da camminarci dentro a piedi nudi. Ma tra l'Ed Sullivan Show in bianco e nero del '64 e la sobrietà del 2018 corre l'intera parabola della ricostruzione capitalista, delle crisi stanziali, poi globali, della finanza liquida, della realtà virtuale e dei dispositivi che ti fanno portare il mondo in una mano. Quando Keith immaginava Satisfaction dormendo, russando in una stanza d'albergo, sperduto in un altrove nel mondo, Cassius Clay, appena ribattezzatosi Muhammad Ali, abbatteva per la seconda volta il grande orso cattivo, Sonny Liston (destinato a morire di overdose proprio mentre gli Stones lanciavano Brown Sugar).