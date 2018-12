Addio alla schedina del Totocalcio, simbolo di un'Italia che sognava

L'IDEA RIVOLUZIONARIA DI MASSIMO DELLA PERGOLA

Insomma, siccome la schedina è una vecchia cara faccenda innocua, ve la togliamo. Vi togliamo l'ultimo simbolo, la memoria residua della ricostruzione postbellica, di una transizione democratica, lunga e difficile, che doveva portare il Paese fuori dal fascismo verso una società più libera e responsabile, tutta da ricostruire, come diceva don Primo Mazzolari, ma che di ricostruirsi aveva forza, aveva voglia; aveva perfino una fretta indiavolata. In questa fase di trapasso, nella quale i calciatori avevano ancora facce operaie, contadine, per niente diverse da quelli che andavano a vederli allo stadio e, se capitava, gli portavano il borsone o gli cedevano il posto sul tram, nacque un fenomeno destinato a cambiare l'Italia. L'idea era semplice, copiata pari pari dagli inglesi che sulle partite ci scommettevano fin da quando inventarono il football. Ma il giornalista triestino Massimo Della Pergola, ebreo fuggito con la famiglia in Svizzera sotto la guerra, sapendo la storia da un compagno di prigionia, da matematico esperto capì subito che in Italia c'era bisogno di altro: al suo ritorno in Italia aveva già un piano dettagliato che sottopose al Coni, al quale non parve vero di trovarsi, bell'e pronto, un sistema per finanziare lo sport nazionale che necessitava, come tutto il resto, di capitali freschi dopo il disastro del Regime. Il capitale iniziale, Della Pergola, lo mise lui insieme a due soci svizzeri; mancava solo da precisare il costo di ogni schedina, problema che alla fine venne risolto così: 30 lire, il costo di un normale aperitivo in un qualsiasi bar, che per l'appunto diventò il luogo deputato alla vendita delle schedine. Nessuno lo sapeva, ma era la nascita di una mutazione epocale, di una rivoluzione vera.

«FARE 13», TRA MITO E TRAGEDIA

Già il primo concorso fece segnare un incasso di oltre 1 milione di lire; si formò un montepremi che venne così suddiviso: il 12% agli organizzatori, il 6 alle ricevitorie, il 24 allo Stato, il 12 al Coni, il 46% ai vincitori. Alla fine del 1946 il montepremi era già schizzato a 26 milioni e il concorso da una sola colonnina di 12 pronostici venne portato a sei colonne, con sommo dispetto dei giocatori che si sentirono irrisi, perfino umiliati (Della Pergola, montatosi la testa, lanciò un manuale intitolato il Sisalismo, da Sisal, la società che organizzava la faccenda). Con le prime vincite clamorose il fenomeno diventò maniacale e nessuno protestò più. Anche perché il montepremi a questo punto, a 12 mesi dall'invenzione del concorso, era già astronomico, 400 milioni in un'epoca in cui i massimi club calcistici messi insieme non incassavano più di 100 milioni l'anno. Nel '49 il Coni portò il costo della schedina a 50 lire, i risultati da indovinare salirono a 13 e qui si cristallizzarono: «Fare 13» diventò locuzione e chimera, aneddotica e mito, leggenda e tragedia. I primi milionari non furono in grado di assorbire lo choc e i cambiamenti di vita, le cronache si riempirono di storie che da rosa passavano al nero nel giro di un articolo: certo Fabio Contini vinse 100 milioni, perse il senno, si ritrovò abbandonato da moglie e figlia che non reggevano più le sue mattane, lo arrestarono alla vigilia del Natale del '57 mentre, dopo aver dilapidato tutto, cercava di rubare una macchina. Un altro, Giovanni Cappello, di professione autista a Trapani, dopo aver centrato un 13 da 57 milioni andò a Roma, si improvvisò produttore del cinema, lo spremettero, lo fregarono e lui tornò a Trapani a fare l'autista, in una storia vera da post realismo, da commedia amara di Alberto Sordi. Peggio andò a uno del Cadore, Romeo Giacin, un montanaro che vinse 245 milioni, per lo spavento non riuscì più a mangiare, poi si ammalò e in 15 giorni ci restò secco.