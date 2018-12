Addio allo scrittore Andrea G. Pinketts

LA MILANO NERA E LE TROTTOIR, CHE NON C'È PIÙ

Ma è nella città lombarda che ha lasciato il segno: storico frequentatore di un bar che oggi non c'è più, Le Trottoir, che si trovava prima in corso Garibaldi e poi in piazza XXIV maggio, ha raccontato Milano con i toni del noir e del giallo. Quando nel 2013 chiuse il bar dove era facile incontrarlo e dove scriveva i suoi romanzi, si incatenò all'entrata. Lì aveva fondato anche la "Scuola dei duri", che raccoglieva chi come lui voleva raccontare l'Italia attraverso il crimine, secondo una scuola americana che aveva tra i suoi maestri James Ellroy e Raymond Chandler. Aria e posa da maledetto, sosteneva di avere una «passione sfrenata per le cattive compagnie: la letteratura, i bar equivoci, i sigari e le donne». Lazzaro Santandrea, dopo il suo primo romanzo, è stato protagonista anche di quelli successivi, come Il vizio dell’agnello, Il senso della frase,Il vangelo secondo lo zombie, L’assenza dell’assenzio, Il conto dell’ultima cena. Partito con una piccola casa editrice, Metropolis, è poi passato a Feltrinelli e anche Mondadori.

GIOVENTÙ CANNIBALE

Per Einaudi Stile Libero, fu inserito nell'antologia Gioventù cannibale, uscita nel 1996 e che comprendeva insieme a Pinketts autori come Aldo Nove, Niccolò Ammaniti, anche Daniele Luttazzi, dando il via a un breve ma vitale movimento che ha preso il nome dei "Cannibali". Questo l'incipit di Il senso della frase, che racconta molto di questo scrittore: «Non so sciare, non so giocare a tennis, nuoto così così, ma ho il "senso della frase". Il senso della frase è Privilegio poiché, se lo possiedi, permette a una tua bugia di essere, se non creduta, almeno apprezzata. Nel caso poi, una volta tanto, tu ti decida a dire la verità, quella vera, quella che puzza perché non si lava con gli eufemismi, quella brutta perché non si ritocca né si abbellisce con la chirurgia estetica del ricordo, nel caso tu dica la verità, la verità pelosa, la verità arrapata, se possiedi il senso della frase la verità avrà l'aspetto un po' puttanesco eppure di classe di una bella menzogna».