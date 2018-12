Le pagelle della prima serata di Sanremo giovani 2018

UNA GIURIA CHE È UN MUSEO DELLE CERE

E puntuale la prima serata (voto: 4) di queste due dedicate agli aspiranti, alle nuove proposte, diciamolo subito, non è granché, è spettacolino mediocre e stagnante. Ma non tanto o solo a causa degli esordienti, i quali non hanno colpa di essere quello che sono o che non sono; è la giuria (voto: 2), questo museo delle cere, questa mortificante foglia di fico per scelte che sanno di già preso: ma possibile che non venga mai espressa l'ombra di una critica, che sia tutto un crepitare di entusiasmi patetici sul nulla, tali da rendere un Lodo de' Lodis una specie di cannibale? E che ci fa un duo giullaresco, Luca e Paolo (voto: 2), in un contesto musicale? Quanto al capoclaque, Luca Barbarossa (voto: 2), è di un paraculismo senza limitismo, lui è uno che nell'acqua di Sanremo ci sguazza di libidine, un anno concorre, un altro sta nel business, poi torna alla gara. Fiorella Mannoia (2) pare una prof sull'orlo della pensione, quanto ad Annalisa (voto: 2), sì, a quanto pare c'è anche lei. Ed è triste, lo spettacolo, in questo comico al lumicino, questo Rocco Papaleo (0) che farà il dopofestival ma qui è imbarazzante, fastidiante, ma in cosa sarebbe divertente questo? Ma falla, una battutina anche facile.