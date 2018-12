Dieci curiosità su Piero Angela

4. IL PADRE PSICHIATRA E IL SALVATAGGIO DEGLI EBREI

Un altro aneddoto curioso riguarda la permanenza per tre anni della famiglia Angela, in fuga da una Torino devastata dalle bombe durante gli anni della Seconda Guerra mondiale, nel manicomio che il padre, Carlo, dirigeva a San Maurizio Canavese. In quella stessa clinica, sempre suo padre nascose numerosi ebrei facendoli passare per internati, rischiando in prima persona le ritorsioni nazifasciste. «Onestà assoluta, senso del dovere, libertà di pensiero e schiena dritta. Erano queste», ricorda Piero Angela, «le parole non dette che mi ha trasmesso».

5. LA PASSIONE PER IL PIANO

Il giovane Piero Angela non solo era uno studente svogliato, ma non aveva nemmeno alcuna intenzione di imparare a suonare il pianoforte, sebbene sia un buon musicista: «L'insegnamento era noioso e punitivo. A un certo punto, quando arrivava la maestra, io e mia sorella Sandra cominciammo a chiuderci in bagno. Fine delle lezioni». Però «ormai il piano era stato comprato e ripresi a suonarlo da solo, a modo mio. Cominciai a divertirmi».