Lo spirito del Natale nei fumetti

COSÌ PAPERONE DA COMPARSA DIVENNE STAR

«Eccomi qua, nella mia comoda dimora, aspettando che passi il Natale! Bah! Che stupida festa, in cui tutti si vogliono bene! Ma per me è diverso! Tutti mi odiano e io odio tutti! E tutti a comprare regali... Pare che si divertano! Non mi sono mai divertito, io!». Sono le battute con cui il super-avaro multimiliardario entra in scena per la prima volta. Per farsi finalmente una risata invita i nipoti squattrinati a passare il Natale in uno chalet isolato ma pieno di ogni ben di Dio, già progettando di far loro paura travestito da orso. Ma a complicare la trama ci si mette un plantigrado in carne e ossa. Il lieto fine, naturalmente, è assicurato. Tra il vecchio misantropo e i suoi congiunti nasce una solidarietà che suscitò la simpatia dei lettori, e convinse Barks a trasformare una comparsa in un personaggio principale. Un vero miracolo di Natale, che portò successivamente Paperone e nipoti a confrontarsi in remake della fortunata vicenda.