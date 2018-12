Galateo di sopravvivenza per le Feste

La messaggistica sui telefoni cellulari ci ha rivoluzionato l’esistenza. Ed essendo anche gratis (tecnicamente non è davvero “gratis”, ma dopo la pietra sopra a Babbo Natale, in qualcosa dobbiamo pur credere), è facile far crescere un mostro che ci sfugga di mano. WhatsApp, Telegram, Viber, la nuova arrivata Dostupno sono tutti servizi che hanno facilitato e che facilitano sì la comunicazione – abbiamo smesso di farci lo squilletto per dire «Ti amo», per dire «Ti penso», per dire «Scendi» – ma, allo stesso tempo, hanno contribuito ad annullare la disintermediazione tra ragione e sentimento («La cavolata che sto per scrivere a uno/a che ho visto sette minuti fa vale le 200 lire che costa l’invio?», è un pensiero che non ci sfiora più da un paio di decenni, più o meno). E con l’arrivo delle Feste è il caso di mettere in campo un galateo dedicato.

INVITI DI NATALE, LA STRATEGIA PER STANARE I BOT

«Che fai a Natale?». Di solito s’inizia così, con la più innocente, svogliata, innocua delle domande. Ci viene recapitata nella terra di nessuno, quella incastrata tra la comparsa delle prime avvisaglie commerciali col «Sono già arrivati i panettoni al supermercato!», annunciato sempre più verso la fine di novembre che non a dicembre, e la vigilia di Natale. Una domanda capace di aumentare la distanza tra due fazioni storicamente rivali: da un lato, quelli che si fanno prendere dall’ansia per gli addobbi (potessero, Ferretti & Lo Schiavo sarebbe la scelta obbligata), gli inviti da fare, i regali da comprare, le tavole da imbandire (attenti ai segnaposti, per carità!), il bambinello del presepe da riporre in un luogo sicuro e facilmente ritrovabile in attesa di esultare: «È nato!». Dall’altro, quelli che la risolvono facile («Io quest’anno non faccio niente!»), che tirano fuori dalla scatola l’alberello al led da mettere sul tavolinetto e bene così, che sono in ufficio anche il 24 dicembre perché non c’è nessuno e le ferie vanno prese per evitare i colleghi, mica quando sono tutti via. Il consiglio: inventatevi un fantomatico gruppone di amici/parenti a carico che non potete lasciare a loro stessi e buttate lì un «Magari, se hai posto per otto/nove, veniamo volentieri». Se non vi viene riposto «Ah, capisco, allora magari poi ci sentiamo», state chattando con un bot.