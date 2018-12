Le pagelle della seconda serata di Sanremo giovani 2018

I VOTI ALLE CANZONI DELLA SECONDA SERATA

LE ORE La mia felpa è come te (3-). C'era una volta un giornale porno, negli Anni 70, chissà se c'è ancora. Di sicuro era meno osceno di queste felpe che sembrano uscite dagli esordi di Mtv.

FRANCESCA MIOLA Amarsi non serve (5-). Anche Patty Pravo veniva da Venezia ed era bella: le analogie finiscono qui. Pippo Baldo ha l'aria di pensare: ah, se solo avessi un 60 anni di meno... Siamo sul Battisti epoca Io tu noi tutti, Dio la perdoni: coraggiosa, ma poco più.

MAHMOOD Gioventù bruciata (6 ½). E questo mò chi è? Un autotune naturale. Canzone strana, strofa mediorientale, ritornello pop perfino sanremese, infatti ci va: vince lui, e vince tutto, forse troppo. Però voce notevole, con dentro inquietudini arabe, mediterranee, italiane...

ANGELUCCI L'uomo che verrà (4/5). Ma non vale, questo qui è già usato, viene da Tale e quale. Anche da Amici, ti pareva. Poi è falso, và come saluta la nonna. Poi è troppo, troppo ruffiano con Pippo. Madò, quant'è costruito. Ma che uomo del futuro, è il solito marpione melenso, te lo ricordi Christian?

SISMA Slow motion (6/7). Quanta carne al fuoco, anche troppa, come capita a chi suona davvero. Sono musicanti, sono bravi, sono giovani. Sono fusion e sono di Napoli, oggi la scena giovane più fertile.

LA RUA Alla mia età si vola (5-). Ma come, fate i culturali al concertone sindacale del Primo maggio (ma anche al solito Amici, voilà) e, da ascolani, non sapete il caffè Meletti, d'Annunzio eccetera? Puozze uemmetà... Questo loro neofolk non è mica tanto neo, va dietro Il parto delle nuvole pesanti, i Modena city rambles, ed è scipito in verità: il tamburo fa molto combat o quintana, il testo fa molto...

NYVINNE Io ti penso (6-). Le cose migliori arrivano dal meticciato, mettendoci anche Napoli, città ibrida par excellence. Il problema, anche per lei, è lo stesso: un brano mediocre, musicalmente datato, che lascia qualche amaro in bocca per un potenziale non adeguatamente espresso.

CORDIO La nostra vita (5). Pezzo pop, il suo, che potrebbe benissimo cantare Fiorella Mannoia, chissà se è casuale. Solo che la Mannoia ha quasi tre volte la sua età.

LA ZERO Nina è brava (7 ½). Non c'era già lo Zero, che si sentiva nessuno, e poi sappiamo com'è andata? E va bene cercare che l'identità nella stravaganza, ma che sia sincera però. In attesa di capirci di più, apprezziamo l'eccentricità di una proposta spinosa, inquietante, fastidiosa. Un meraviglioso calcio nelle palle. Così si fa. Zero, quello originale, forse ha seminato bene. Anche troppo per Sanremo, dove infatti non è capita.

CANNELLA Nei miei ricordi (4). Cantante da cameretta: lo dice lui. Fa anche tenerezza, ma, con tutta la simpatia, è meglio se in quella cameretta ci resti ancora un po', così da chiarirti le idee.

SAITA Niwrad (5). Luciano Ciccaglioni, che fu uno dei turnisti più prestigiosi della Rca, fa una intro di chitarra fra Red Hot Chili Peppers e Pearl Jam: interessante! Poi però la sorpresa si perde. «Non ci resta che restare uniti»? Eh no, eh. E anche la musicuzza, in verità, annaspa.

MESCALINA Chiamami amore adesso (5-). Non bastavano i Negramaro, i Modà e chissà quanti altri, no eh. Poi cavano qualche impercettibile cliché Anni 90, ma se pensano di riesumare la musica tricolore con questa roba, allora qui qualcuno mente sapendo di sentire, o sente sapendo di mentire.