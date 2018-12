Canto di Natale di una cinquantenne soddisfatta

Se dovessi occuparmi solo di cronaca per il mio settore di riferimento, cioè moda, lusso e società, oggi dovrei scrivere della prossima cessione dell’ottanta per cento di Trussardi al fondo QuattroR partecipato e guidato dall’abilissimo Andrea Morante, un intervento para-pubblico che suona molto di salvataggio e che, nonostante tutto, ci fa ben sperare sulla tenuta del made in Italy anche in acque politicamente tempestose come quelle che stiamo vivendo.

LE NOTIZIE DI MODA DI CUI VI DOVREI PARLARE

Dovrei anche scrivere della presa in consegna dello storico marchio del lusso sino-occidentale Shanghai Tang da parte dell’imprenditore cinese Chen Danxia e di Lunar Capital con un comunicato molto duro (“back to the roots” il titolo) che evita perfino di menzionare la gestione di Alessandro Bastagli, uno scollamento dalla storia del brand durata meno di un anno e, lasciatemi dire, per fortuna. Di questo dovrei scrivere, citando en passant anche il licenziamento di Raf Simons dalla posizione di direttore creativo di Calvin Klein e domandandomi per quale motivo non riesca mai a far decollare le aziende, nonostante la sua cultura e la sua straordinaria raffinatezza, o forse proprio per questo (andate a rivedere nei musei le sue collezioni per Dior per rinfrescarvi la memoria, in caso).

LA GIOIA DI VEDERE I GIOVANI CHE VANNO AVANTI

Ecco, di questo dovrei scrivere, e invece sta arrivando Natale e sto singhiozzando di felicità senza ritegno per la nascita della prima figlia della migliore amica della mia, che conosco dall’infanzia e che stanotte ha dato alla luce la bellissima Emma. Inizio a commuovermi molto spesso, e sempre per i successi e le gioie di giovani che, in un modo o nell’altro, ho tenuto professionalmente o materialmente a battesimo o che nel mio piccolo ho cercato di far avanzare nella carriera. Per esempio Gioia, stylist e giornalista di gusto raffinatissimo, ora diventata direttore di H Edition, una testata internazionale del lusso; Giovanni, ex stagista di rara simpatia e carica umana, al momento ai vertici del più importante mensile maschile; Francesca, direttore accessori di una griffe del lusso a poco più di trent’anni; Valeria, che mi ha inviato poco meno di un mese fa il pdf della lettera di assunzione a tempo indeterminato da Gucci perché condividessi il momento con lei.

COMMUOVERSI A UNA LAUREA? FATTO

Di recente, sono stata ripresa scherzosamente dal presidente della commissione di laurea perché, alla proclamazione del 110 e lode a uno dei migliori studenti che abbia mai avuto, e che ha superato molte difficoltà di salute e anche personali per ottenere quel risultato, ho iniziato a piangere: lì, in piedi perché la lode merita la standing ovation, con la voce strozzata in gola nel tentativo di trattenermi. Nulla mi fa più piacere che guardarmi, ogni tanto, indietro, e vedere che quel poco o tanto che ho provato a seminare si è sviluppato in tante robuste piantine o, in alcuni casi, in alberi fronzuti sotto i quali posso anche ripararmi, se mi va, perché sono pronti ad accogliermi: nessuno di loro mi scrollerà via come l’albero magico della foresta di Hogwarths. Sentirmi cercata da colleghi e amici tanto più giovani come la zia, al tempo stesso mi fa ridere e mi riempie di orgoglio.

GIOVANI GIORNALISTE ROMANZIERE

La giovanissima collega di Rainews24 Laura Cervellione, per esempio, ha scritto un delizioso romanzo per trentenni spiritose come lei, L’inviata specialissima, una sorta di Bridget Jones molto più attuale, molto romana e decisamente più chic dell’eroina di Helen Fielding, e i suoi messaggi trepidanti e perfino un po’ eccessivi dopo che si era precipitata a casa per consegnarmelo («davvero lo stai leggendo?») mi hanno fatto tenerezza almeno quanto la sua abilità narrativa mi ha riempita di ammirazione: il suo è un romanzo ben costruito, ricco di colpi di scena e che, accidenti che soddisfazione, usa un linguaggio ricco e sofisticato, soprattutto per la sua generazione.

LA GIOIA DEI MIEI CINQUANT'ANNI

Ecco, l’ho scritto. Sono di un’altra generazione. Quando ascolto le brutte cover dei Pink Floyd mi incavolo da morire, ballo felice la disco degli Anni Ottanta, uso espressioni che lasciano interdetti i ventenni e mi va benissimo così. Questo non significa che non voglia continuare a sentirmi Biancaneve per tutta la vita, o che non sia entusiasta di avere davanti ancora e sperabilmente molti anni per divertirmi col mio lavoro. Ho iniziato a farlo ancora all’università e oggi, per mia grande fortuna, come qualche altra coetanea posso scegliere di occuparmi finalmente solo delle cose che mi piacciono, scrivendo solo di quello che mi interessa e che speriamo interessi anche ai lettori, sviluppando progetti espositivi o di archiviazione interessanti, e questo senza un (solo) padrone a cui rispondere, senza telefonate al mattino presto, senza ansie, senza inghiottire rospi di continuo. È il privilegio dei cinquanta, e di essersela sudata tutta fin qui. Curando anche, amorevolmente, quei buonissimi semi che ho avuto la fortuna di custodire, per un po’. Buon Natale.