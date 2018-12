Dieci libri da regalare a Natale

4) Khaled Hosseini – La preghiera del mare

Il monologo di un padre siriano al figlio Marwan, in procinto di imbarcarsi verso l'ignoto, è uscito nel settembre del 2018 in contemporanea in diversi Paesi, per non dimenticare la morte del piccolo Alan Kurdi, annegato tre anni fa su una spiaggia turca. In Italia l'ha tradotto e presentato Roberto Saviano, parte del ricavato va all'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr). La Preghiera del mare di Khaled Hosseini (Sem) scorre limpida sugli acquarelli dell'illustratore Dan Williams, che ritraggono anche la città di Homs. Una parabola contro il razzismo e sull'infanzia violata dalla guerra.