Storia delle fake news: da Tucidide a Marcello Foa

Secondo Machiavelli «questa parte, come è detto, era bene ordinata in Roma; ed è stata sempre male ordinata nella nostra città di Firenze. E come a Roma questo ordine fece molto bene, a Firenze questo disordine fece molto male. E chi legge le istorie di questa città, vedrà quante calunnie sono state in ogni tempo date a' suoi cittadini, che si sono adoperati nelle cose importanti di quella. Dell'uno dicevano, ch'egli aveva rubato i danari al Comune; dell'altro, che non aveva vinta una impresa per essere stato corrotto; e che quell'altro per sua ambizione aveva fatto il tale ed il tale inconveniente. Di che ne nasceva che da ogni parte ne surgeva odio: donde si veniva alla divisione, dalla divisione alle sètte, dalle sètte alla rovina. Che se fusse stato in Firenze ordine d'accusare i cittadini, e punire i calunniatori, non seguivano infiniti scandoli che sono seguiti; perché quelli cittadini, o condannati o assoluti che fussono, non arebbono potuto nuocere alla città, e sarebbeno stati accusati meno assai che non ne erano calunniati, non si potendo, come ho detto, accusare come calunniare ciascuno. Ed intra l'altre cose di che si è valuto alcun cittadino per venire alla grandezza sua, sono state queste calunnie: le quali venendo contro a cittadini potenti che all'appetito suo si opponevano, facevono assai per quello; perché, pigliando la parte del Popolo, e confermandolo nella mala opinione ch'egli aveva di loro, se lo fece amico».

MONTANELLI, FEDERICO II DI PRUSSIA E MARCELLO FOA

Beppe Grillo come Girolamo Savonarola, insomma. E quelle che Machiavelli chiamava «calunnie» sono le attuali fake news. Ma - altro corto circuito tra passato e presente - nella sua Italia del Settecento, Indro Montanelli scriveva di Federico II di Prussia: «Era talmente machiavellico che scrisse un libro contro Machiavelli per dimostrare che non lo era». Poiché proclama in continuazione di essere «allievo di Montanelli», potremmo trovare in questo precedente la spiegazione del perché il neo-presidente della Rai Marcello Foa tenga corsi e scriva libri sulle fake news e contemporaneamente sia accusato di essere un famigerato inventore di fake news in maniera seriale.