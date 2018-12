Trailer e recensione del film Il ritorno di Mary Poppins

1. IL "REGALO" DI JULIE ANDREWS A EMILY BLUNT

Julie Andrews, contattata dal regista Rob Marshall, ha rifiutato di apparire nel film a differenza del suo amico e collega Dick Van Dyke per non rischiare di rovinare l'opportunità data a Emily Blunt. «Dovrebbe essere l'assoluta protagonista», ha detto Andrews. «Si tratta del suo film, non voglio interferire». Scelta apprezzata dall'attrice protagonista.

2. UNA EMOZIONE INCONTROLLABILE

John Krasinski, il marito di Emily Blunt, ha raccontato la sua emozionante reazione nell'assistere all'anteprima del film. L'attore ha terminato una scatola di fazzoletti dopo solo 25 minuti. «Mi sono alzato e sono andato in fondo alla stanza», ha raccontato. «Emily mi ha chiesto: 'Non ti piace il film? Non ti mai visto fare qualcosa di simile'. In realtà stavo piangendo tantissimo e ho finito i fazzoletti, dovendomi quindi alzare per andare a prendere i tovaglioli. Quando sono finiti quelli ho dovuto usare il maglione!».