Com'è cambiato il look della grillina Laura Castelli

Dalle immagini in Rete emerge l'instabilità camaleontica del look. Come dire, non ci si può tuffare due volte nella stessa Laura Castelli. E infatti, raggiunta al volo al telefono, la pentastellata conferma di non avere una stylist, che da quando è entrata in parlamento il suo stile non è cambiato nemmeno di una virgola, compra un po' a casaccio e non ama il look 'griffato'. Quello che è evidente, dalle apparizioni televisive e dai profili Facebook e Instagram è, oltre all'animo gattaro, un certo gusto per gli accessori stravaganti, in particolare gli occhiali e, come confessa, le scarpe.