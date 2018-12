I programmi e i film da vedere in tv alla Vigilia e a Natale

Tanta musica, grandi maratone cinematografiche e speciali dal passato. Ecco cosa vedremo alla Vigilia di Natale e a Natale.

RAI1: PAPA FRANCESCO E BIANCANEVE

Feste tutte in note per la prima rete, che già la mattina del 24 propone il Concerto di Natale dalla Scala di Milano. In prima serata, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in 4k, seguita dagli speciali di A sua immagine e di Viaggio nella Chiesa di Francesco, da Aleppo a Gerusalemme, passando per il bellunese sconvolto dal maltempo. Il 25 si apre con Lo Zecchino di Natale e, subito dopo la benedizione Urbi et Orbi, è la volta del Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, con l'Orchestra Sinfonica della Rai diretta da David Gimenez e tenore José Carreras. Prima serata con un classico come Biancaneve e i sette nani di Walt Disney e poi ancora musica con Il Volo in Voci di Natale, Libano 2018. A mezzanotte, i valori dello sport con i campioni paraolimpici di I limiti non esistono. Bis di cartoni il 26, con Cenerentola e Anna dai capelli rossi.

RAI2: FROZEN E TROPPO FORTE

È con la regina dei ghiacci di Frozen la sera della vigilia di Rai2. Scorpacciata Disney tra Paperino e Topolino la mattina del 25. In prima serata, speciale Unici sulla storica Non stop, seguito da un cult come Troppo Forte di Carlo Verdone.

RAI3: CIRCO E UNA NOTTE AL MUSEO

Alla vigilia si rinnova l'appuntamento con il 42/o Festival del circo di Montecarlo, con i migliori talenti al mondo in gara per il Clown d'Oro e d'Argento. Doppietta di Una notte al museo 1 e 2 le sere del 25 e 26.

RAI5: TOLKIEN E IL SIGNORE DEGLI ANELLI

Per gli amanti del fantasy, la sera della vigilia, da non perdere il documentario sul papà de Il signore degli anelli, Tolkien. Il professore, l'anello e il tesoro.

CANALE 5: OPERA ON ICE E PICCOLE DONNE

Vigilia in note anche per l'ammiraglia Mediaset con il Concerto in Vaticano, Gerry Scotti e star come Anastacia, José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e Giovanni Caccamo. Il 25, alle 16.30, torna Opera on ice, con la magia del pattinaggio sulle arie d'Opera, con Alfonso Signorini da Piazza degli Scacchi di Marostica. Santo Stefano all'insegna di Piccole donne nella miniserie Bbc con Angela Lansbury.

ITALIA 1: UNA POLTRONA PER DUE

Non sarebbe vigilia senza Una poltrona per due, il film con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy che da 21 anni arricchisce la sera del 24. Per il 25, emozioni a teatro con Up&Down con il Paolo Ruffini e sei attori speciali: quattro giovani con la Sindrome di Down, un ragazzo autistico e uno in sedia a rotelle.

RETE 4: LA CONQUISTA DEL WEST

Sera della Vigilia con John Ford a La conquista del West, mentre a Natale tornano amori e tormenti de Il segreto e Una vita. Piero Chiambretti mattatore a Santo Stefano con CR4 - La repubblica delle donne.

LA7e LA7D: POMI D'OTTONE E MANICI DI SCOPA E IL PARADISO PUÒ ATTENDERE

Gande cinema per La7, che alla vigilia rispolvera Pomi d'ottone e manici di scopa e un Warren Beatty d'annata con Il paradiso può attendere; l'animazione di Asterix contro Cesare e Asterix e la pozione magico per il 25; e doppio omaggio ad Audrey Hepburn con Vacanze romane e Sabrina il 26. Serata di Natale d'amore per La7D, con Bruce Willis e Michelle Pfeiffer in Storia di noi due e con Chris O'Donnell e Renée Zellweger ne Lo scapolo d'oro.

SKY: O:THE ACQUATIC E I DELITTI DEL BAR LUME

Natale delle meraviglie per Sky Uno che dedica la vigilia a O: The Acquatic, lo show del Cirque du Soleil da Las Vegas. Il pomeriggio del 25 si vola a Parigi per Christmas At Disneyland. Su Sky Cinema Uno debutto la sera di Natale per Filippo Timi e la prima delle due nuove indagini de I delitti del Barlume. Dal 22 dicembre al 19 gennaio nasce Fox Life Grey's, canale tutto per la serie di Shonda Rhimes. Dal 25, su Fox la seconda stagione del reboot Macgyver. Il Deserto del Gobi in Mongolia è invece lo scenario de Il cacciatore di dinosauri su National Geographic. Su Mtv la sera di Natale è #Riccanza, mentre per Comedy la vigilia è con Maurizio Battista e i suoi spettacoli. Sera di Natale con Lo Schiaccianoci di Chajkovskij e la Royal Concertgebouw di Amsterdam su Classica Hd, mentre Sky Arte il 26 rende omaggio a Pino Daniele e il suo Terra Mia nell'appuntamento di 33 Giri Italian Masters. Christmas Day NBA per Sky Sport e serie A di calcio per Santo Stefano.

NETFLIX: NATALE A 5 STELLE

On demand si può scegliere tra il cinepanettone Natale a 5 stelle, produzione originale con Massimo Ghini, Ricky Memphis e Martina Stella, e il family Qualcuno salvi il Natale, con Kurt Russel. La Notte di Natale è Super Monsters: la Stella dei desideri, ma anche unconventional Christmas con l'episodio natalizio de Le Terrificanti Avventure di Sabrina: A Midwinter's Tale. Fino al cooking show a tema Nailed it! Natale.

IRIS, FOCUS, LA5: NATALE DA DIEGO E RESTO UMILE

Su Iris parte il 24 la rassegna Natale da Diego, che fino al 26 propone 11 film interpretati da Diego Abatantuono, da Il tango della gelosia ad Attila flagello di Dio. Su La5 è settimana Magic Night con Christmas in wonderland, Equivoci d'amore e Quattro fantasmi. Dark Christams invece per 20, con tre notti da brivido tra Krampus e La bambola assassina. E ancora, Saga Mad Max per Italia2 dal 26 al 28. Risate con Checco Zalone e il suo Resto umile world show il 28. Su Premium Cinema, pomeriggio di Natale con Cartoon Christmas e maratona Extra Christmas per Extra che il 25 dalle 9.30 propone cult come Casa Vianello e Bum Bum Bam. Focus rende omaggio a Genova con il docufilm Acquario, emozioni a Genova, in prima serata il 23.

DISCOVERY ITALIA: BAKE OFF STELLE DI NATALE

Real Time tutti i venerdì di dicembre impasta con Bake off stelle di Natale. Su Nove tutti i sabato segreti e ricette di Natale in cucina e Fatto in casa per voi a Natale. Su K2, fino al 6 gennaio, torna il Grande cinema di Natale con i film d'animazione, mentre su Frisbee nuovi speciali per Ranger Rob e Curioso come George e di Manny Tuttofare. Natale spaziale per Discovery Channel che dedica la giornata alla scoperta dell'Universo.