Il ritorno di Antonio Pennacchi al giallo

DOMANDA. Lei nel libro premette di non essere un giallista. «Non avevo nessunissima intenzione di impicciarmi in questa storia», disse. E invece l'ha scritta due volte. Perché?

RISPOSTA. Perché la prima volta non ero convinto del finale. L’esito del procedimento giudiziale su quel delitto non mi aveva convinto, ho continuato a pensare e ripensare, e finalmente dopo 20 anni mi si sono riaccese le lampadine.



Quindi secondo lei il colpevole non è Marco Canale?

Ho studiato di nuovo le carte e sono arrivato alla conclusione che colui che nel delitto vero è stato ritenuto colpevole è in realtà innocente. È stato condannato a 30 anni, ma è innocente.

Vuole far riaprire il caso?

Io ho scritto un libro. Gli altri facessero quello che gli pare.

È tornato al giallo per distrarsi dalla politica dopo la querelle col vicepremier Matteo Salvini?

No, non è stata una scelta di distrazione. Non è che sono un giallista seriale, con un investigatore chiamato a scoprire chi è il buono e chi è il cattivo e con la giustizia che alla fine trionfa. Qua la giustizia non trionfa per niente. Comunque, anche in questo libro ho continuato a occuparmi di tutti i miei temi abituali: le bonifiche, soprattutto. E le migrazioni.

Un po' come Le Iene del Circeo...

C'è sempre il rapporto con la storia, specie con la storia antica, che non passa mai. E poi tornano il mito e la giustizia. Sono temi ancora attuali. Poi la politica dei partiti facesse quello che le pare.

Ne Il delitto di Agora si parla di malagiustizia, di isterismo giustizialista, della ricerca affannosa di un capro espiatorio. Cose che hanno molto a che fare anche con certe temperie italiane attuali.

Quando ho scritto questo libro non pensavo né a Salvini, né alle sue corna. Pensavo a questa storia, ho raccontato questa storia. Ma come al solito, come in tutte le mie storie, se uno vuole i referenti politici li trova.

Una nuvola rossa finiva con un'avvertenza dell’editore: «Questo autore è un cialtrone. Solo al momento di andare in macchina ci siamo accorti che qualcosa non quadrava nelle sue citazioni». Ma la verità è conoscibile o no?

Il fatto che la complessità del reale sia inconoscibile non può esimere l’uomo dal cercare di capirla. Menzogna e verità certamente non si equivalgano. Per questo non bisogna mentire, non bisogna omettere e bisogna cercare di capire.