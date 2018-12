Morto lo scrittore israeliano Amos Oz

Amos Oz, uno degli scrittori israeliani più celebri e tradotti in tutto il mondo, è morto a 79 anni. Era malato di cancro. La notizia è stata riportata dai media israeliani. «Il mio amato padre è spirato a causa di un tumore, poco fa, dopo un rapido deterioramento, nel sonno e in pace, circondato dalle persone che lo amavano», ha scritto su Twitter la figlia di Amos Oz, Fania. «Rispettate la nostra privacy. Non potrò rispondervi. Grazie a tutti quanti lo hanno amato».

UNA LUNGA SCIA DI RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Insegnante di letteratura ebraica all’università Ben Gurion del Negev, fervente sostenitore della «soluzione dei due Stati» nel conflitto arabo-israeliano, Oz ha ricevuto per i suoi romanzi numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Bialik (1986), il Prix Femina (Parigi, 1989), il premio Israele (1998), assegnato nonostante le proteste della destra israeliana. Tra gli altri riconoscimenti letterari, il premio Príncipe de Asturias de las Letras e il premio Fondazione Carical Grinzane per la cultura mediterranea nel 2007. Tra i suoi libri più recenti, usciti nel 2017 per Feltrinelli, il romanzo Tocca l’acqua, tocca il vento e il saggio Cari fanatici.

LA RIBELLIONE ALLA FAMIGLIA E IL CAMBIO DEL COGNOME

Segnato dall’adolescenza dal suicidio della madre, figlio di un padre militante nella destra ebraica, si era ribellato all’atmosfera familiare entrando nel kibbutz Hulda e cambiando il cognome originario Klausner in Oz, che significa “forza” in ebraico. Dopo gli studi in letteratura e filosofia all’università ebraica di Gerusalemme e poi a Oxford, negli Anni 60aveva aderito al movimento pacifista Shalōm ‘akhshāv («Pace ora»), con altri intellettuali e scrittori come Abraham Yehoshua e David Grossman.