Capodanno nelle case delle serie tivù

MADAME ANASTASIA "ANUSHKA" LE CHARNEY (THE ROMANOFFS)

Non c’è tradizione degli antenati Romanov, andando indietro nel tempo fino a Caterina la Grande, che la padrona di casa non rispolveri e non faccia rispettare. E nonostante a suo insindacabile giudizio nulla è come dovrebbe (troppo caldo il vino, troppo freddo il cibo, troppo arabi i camerieri), il melting pot che le ha quasi abbattuto l’albero genealogico non la disturba più, tanto che elenca le conquiste millenarie regalate al mondo dal popolo musulmano con cui la sua discendenza si è imparentata (solo quando capta una frase sull’integrazione nel discorso di fine anno del presidente Emmanuel Macron va in escandescenze). Ma l’uovo Fabergé è tornato a far bella mostra in casa, ed è l’unica cosa che conta.

SANDY KOMINSKY (IL METODO KOMINSKY)

Corriamo il rischio, perché con Sandy non c’è davvero mai da fidarsi. È capace di farti aspettare per l’intera nottata e poi piombare quando tutti stanno andando via, accompagnato da una qualche studentessa svogliata. Per fortuna c’è Norman su cui si può far sempre affidamento (gli va tenuto un posto per la defunta moglie Susan lontano da chi mangia “alla nazista”, ma è un prezzo ragionevole da pagare). Se la discussione dovesse animarsi per l’infelice battuta di uno degli ospiti («Chi sa, fa. Chi non sa, insegna» è quella che più mi preoccupa) sarò costretta a ordinare un altro giro di Jack Daniel’s e diet Dr Pepper nel tentativo di evitare la rissa.