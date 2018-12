Il Capodanno sdogana il porno con D'Avena, Nappi e Siffredi

LA CARRIERA DI CRISTINA D'AVENA

Bolognese, figlia di un medico e di una casalinga, Cristina D’Avena fa canzoni per bambini da quando nel 1968 a tre anni e mezzo arrivò terza allo Zecchino d'oro con il Valzer del Moscerino. Componente fino al 1976 del Piccolo Coro dell’Antoniano che ha poi continuato a frequentare per accompagnare la sorella minore fino al 1981, è da quell’anno che a partire da un manga giapponese dedicato a Pinocchio è diventata in Italia la interprete per definizioni delle sigle per cartoni animati: 86 album, 743 brani, 7 milioni di copie vendute, una quantità di comparsate in tivù e anche qualche esperienza come attrice e doppiatrice.

ROCCO SIFFREDI IL VOLTO DELL'HARD ITALIANO

Esattamente di due mesi e due giorni più anziano di lei, l’abruzzese di Ortona Rocco Antonio Tano. Dopo aver fatto il marinaio e il modello, aver lavorato nel ristorante parigino del fratello e aver preso il nome d’arte da un personaggio interpretato da Alain Delon nel 1970 nel film Borsalino, dal 1984 ha interpretato 447 film porno (se non ne abbiamo dimenticato qualcuno), oltre ad apparire in sei film "normali" e in una decina di trasmissioni tivù. E da segnalare la oltre sessantina di premi ricevuti: anche se tuttora nell'ambiente de cinema hard con menzioni tipo Best Group Sex Scene, Best Three-Way Scene o Male Foreign Performer of the Year.