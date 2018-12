Recensione e trailer di Spider-Man: Un Nuovo Universo

1. L'OMAGGIO A STAN LEE

Stan Lee, il creatore dei supereroi Marvel, ha registrato il suo cameo in veste di doppiatore alcuni mesi prima della sua morte, avvenuta il 12 novembre 2018. Sua la voce del commerciante che vende a Miles il suo primo costume da Spider-Man. Ma occhio anche ai titoli di coda...

2. LA DIVISIONE DEL LAVORO

I tre registi si sono suddivisi i compiti. Ramsey si è occupato degli aspetti artistici e visivi del film, Persichetti dell'animazione e Rothman ha riscritto la sceneggiatura firmata da Phil Lord.

3. LA CITAZIONE DI COMMUNITY

Nel film appare brevemente una scena del primo episodio della seconda stagione di Community in cui Donald Glover, interprete di Troy Barnes, indossa un pigiama che ricrea il costume di Spider-Man. Non è un caso. Nel 2010 era stata lanciata una petizione online per fare ottenere all'attore il ruolo di Peter Parker in The Amazing Spider-Man.

4. UN PROGETTO PER PETER PORKER

John Mulaney, che in Spider-Man: Un Nuovo Universo doppia il simpatico Peter Porker, ha proposto la realizzazione di un film completamente dedicato al maialino dotato di super poteri. Il comico ha aggiunto che vorrebbe vederlo al lavoro al Daily Beagle, dividendosi tra la professione di reporter e quella di eroe.

5. SI PENSA GIÀ A UN SEQUEL

I responsabili della Sony, ancora prima del debutto del lungometraggio nelle sale, hanno annunciato che Spider-Man: Un Nuovo Universo darà vita a un sequel dedicato alle avventure di Miles Morales e a uno spinoff al femminile, forse dedicato a Spider-Gwen, anche se per ora non sono stati rivelati i dettagli del progetto.