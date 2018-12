A tu per tu con Riccardo Pozzoli

Pozzoli, 31 anni, è un imprenditore. Ha fondato cinque startup, di altre due è socio e consulente, è stata la mente economica di The Blonde Salad il blog dell’ex socia in affari Chiara Ferragni. Inoltre in questi giorni ha preso il via Social Talents, l’agenzia Condé Nast degli influencer di nuova generazione di cui è direttore creativo. Nel suo lavoro insomma, la connessione è tutto, tra sessioni di business networking, social media, conference calling e cellulare sempre a portata di mano. Pozzoli però è cresciuto nelle campagne del Varesotto, amava fare il bagno nel fiume e ha trascorso le estati dell'infanzia e dell'adolescenza sull’isola del Giglio. Vacanze di cui porta con sé il ricordo della pesca dell’occhiata a bolentino in gozzo con gli amici, quando aveva 13 anni. Proprio per questo, ogni volta che può, torna nei luoghi dov’è cresciuto e dov’è anche nata la sua prima passione, quella delle due ruote, ereditata dal padre che oggi ha una piccola officina per auto d’epoca: «Sono salito in sella a sei anni: la mia prima moto era una Malagutti Grizzly, quella per i bambini».

UNA REFLEX, UN BLOG E UNA BUONA IDEA

Le sue prime volte se le ricorda tutte, o quasi. Ognuna per lui ha un’importanza fondamentale: «Se dici a te stesso che sei arrivato, smetti di fare. Ecco perché voglio avere ancora tantissime prime volte». Anche a costo di sbagliare. Il suo primo social media, inteso come tentativo di crearne uno, si chiamava Ymgup (Young Men Grow Up). Un progetto simile a Linkedin rivolto agli studenti di Economia. Pozzoli era appena 18enne. «Non avevo le capacità di gestirlo, fu un fallimento, ma di grande successo», ammette. «Da quegli errori imparai molto, specie quando poi con Chiara, quattro anni dopo, entrambi studenti alla Bocconi, lanciammo The Blonde Salad».