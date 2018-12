Non solo retrogrado, lo spot Conad è anche dolorosamente sessista

UNA MADRE SIMILE A FILUMENA MARTURANO PRIMA DELLE NOZZE

Per i pochissimi di voi che non avessero visto il filmato, cosa temo impossibile a meno di non cambiare canale appena si scorge la prima inquadratura, eccone il riassunto: nei giorni di festa, mentre si trova nella casa di famiglia addobbata a festa, un ragazzo dall’aria sveglia e dall’italiano perfetto riceve una telefonata che gli comunica di essere stato assunto con una carica ignota, ma evidentemente gradita, all’estero, e di dover partire subito, all’istante, perdendo cioè cenone e festeggiamenti. Muto sgomento della graziosa fidanzata, altissimi lai e lamenti da parte della più inconsulta rappresentazione della madre, anche italiana cioè iper-accudente e protettiva, che ci saremmo aspettati di vedere in un contesto contemporaneo. La madre dello spot Conad è una povera crista dimessa come Filumena Marturano prima delle nozze, che si esprime in vernacolo, che infila caciocavalli nella valigia del figlio direttamente fra le camicie, furtiva e disperata come la lupa di Verga e, come lei, socialmente marginale.

IN UN MONDO GLOBALE BASTA CON LA STORIA DELLA FUGA DI CERVELLI

Avremmo potuto tollerare questa rozza simbologia dell’amore materno e del radicamento alla propria terra se la chiusa del filmato non fosse stata affidata al padre che, esprimendosi come il figlio in ottimo italiano, gli consegna una carta prepagata del supermercato «perché tu possa comprarti i prodotti della nostra terra». Segue una discutibile chiosa sui «nostri ragazzi che vanno all’estero» come se, invece di trovarvi opportunità e magari ottime carriere, partissero per una guerra. Vorremmo però tralasciare anche questo aspetto della disastrosa campagna Conad per concentrarci invece sulla trattazione dei due ruoli femminili che vi compaiono. Della prima sappiamo nulla, ma lo intuiamo dalla sua reazione speechless, priva di parole, come se un fidanzato a cui viene offerta una chance all’estero non fosse una bella notizia, di cui rallegrarsi e da festeggiare (no, basta, in un mondo globale, la storia della fuga dei cervelli ci ha stancati: i cervelli migliori vanno dove trovano il luogo ideale per svilupparsi, e lo cambiano anche spesso. Capita, purtroppo sempre meno, che questo luogo si trovi in Italia, ma ci pare che anche Cristoforo Colombo non trovò sostegni per le proprie imprese in patria e che pure Leonardo da Vinci a un certo punto ritenne opportuno trasferirsi in Francia).

LA PARITÀ DI GENERE È ANCORA UN MIRAGGIO

Della seconda figura, la madre, sappiamo invece troppo, e quanto sappiamo ci umilia profondamente: che modello femminile è, per milioni di telespettatori, una povera sconfitta come quella, soprattutto rispetto a un marito che, di fronte alle sue reazioni viscerali, ai caciocavalli e ai borbottii dialettali, sfodera regale una carta, simbolo di potere d’acquisto e di potere maschile tout court? Quando non vi farà più impressione immaginare una situazione rovesciata, cioè una madre provvista di credit card e un padre che va in ansia e mette in pratica azioni ridicole (e anche un po’ puzzone, possiamo dirlo?), avremo finalmente raggiunto un livello di parità di genere accettabile, e potremo anche sviluppare quella comunicazione divertente e dissacrante che in molti Paesi è la regola, a partire dall’Inghilterra e da Israele, mentre in Italia è ferma ormai da troppo tempo ai giochetti di parole dell’Esselunga. E alla visione retrograda del mondo targata Conad.