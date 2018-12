Vi spiego una volta per tutte perché lo spot Conad è sessista

2. Il punto non è la destinazione del ragazzo, ancorché peggio mi senta se quella chiosa sui «nostri ragazzi che vanno lontano», quasi partissero per il Polo Nord o per una guerra, indichi solo un trasferimento al Nord. Dove viviamo? Nell’Italia pre-unitaria? Paghiamo il dazio per entrare nel Lombardo-veneto?

3. Il punto non è nemmeno «l’ambientazione negli Anni 60»: lo smentisce la carta prepagata. La casa vecchio stile, la mamma coi riccetti della messimpiega casalinga rientrano nello stereotipo della piccolissima borghesia del Sud, ovviamente ricercato, dal regista Gabriele Salvatores, non nuovo a queste nostalgie.

4. Il punto è la madre. E il rapporto della madre con gli altri membri della famiglia a partire dal marito che, con fare al tempo stesso magniloquente e compatente, butta la carta prepagata Conad sulle camicie che il ragazzo ha appena liberato dall’ingombrante presenza dei caciocavalli. Lui, il pater familias, ha il potere d’acquisto e conosce il mondo («così ti compri i prodotti della nostra terra») mentre la madre, che si esprime in dialetto, con ogni evidenza non ha mai varcato i confini regionali, altrimenti saprebbe che i prodotti Conad si trovano ovunque. Il punto è la relazione che tutti hanno con questa poveretta compreso il figlio, che al telefono e con il nuovo datore di lavoro, parla un italiano perfetto, rivolgendosi invece a lei in vernacolo. Ecco perché lo spot è oltremodo offensivo: perché avalla la convinzione, ancora molto radicata e non solo al Sud, che le donne e le madri buone siano – cito uno dei commenti all’editoriale – «persone buone e semplici», con questo intendendo ignoranti e retrograde. Questo meta-messaggio, che alle mie orecchie di linguista è suonato come uno schiaffo, è passato indenne, coperto dalla retorica del caciocavallo simbolo d’affetto. E invece, è proprio questo il messaggio pericoloso, soprattutto quando i risultati accademici nazionali mostrano una netta predominanza femminile: non vi è regione italiana dove il divario fra donne e uomini laureati non sia largamente a favore delle prime. Che poi le donne fatichino maggiormente rispetto agli uomini a trovare lavoro dipende da molti fattori: non ultimo, temo, anche a causa dei messaggi inviati surrettiziamente da spot come questo. Ma il punto non è nemmeno e neanche solo il lavoro. È infatti (anche) grazie a queste sceneggiature che si cementa la pretesa superiorità maschile e, di conseguenza, l’incapacità di molti uomini di accettare l’indipendenza professionale e sentimentale delle fidanzate, delle mogli, delle figlie. «Sorridendo» acquiescenti a «queste belle storie», come mi ha suggerito un folto gruppo di donne, non si crea un mondo migliore per le nostre figlie.

5. Un caloroso abbraccio ad Andrea Palazzo, già direttore comunicazione di Fox Network, per il suo straordinario sarcasmo: «Ma come, io credevo nel lieto fine, col ragazzo che dice ai genitori: “Resto con voi e prendo il reddito di cittadinanza”». La chiosa perfetta per il 2019 che si prepara.