I dischi di "nicchia" del 2018 da non perdere

L'indigestione di X Factor prima, l'ammucchiata di Sanremo Giovani appena smaltita, e già è alle viste l'orgia nazionalpopolare del Festival; eppure, volendo, c'è dell'altro – e che altro! - da scovare, da ascoltare: e così, questa è una più che sintetica guida ad alcuni dischi usciti nelle ultime settimane, album che sarebbe un peccato mancare. Insieme a qualche anticipazione per cominciare il 2019 in un modo più intrigante a prescindere dalle classifiche, dai clic, dai like e dalle stramaledette visualizzazioni che sempre più spesso premiano ciò che non meriterebbe altro che oblio: sono gli influencer della musica, i paraculi dell'autotune, dischi sottovuoto spinto dai quali possiamo difenderci con proposte che, in questo mondo sempre più alla rovescia, certamente non finiranno in radio, non verranno sparati al telegiornale, non faranno scoppiare i social, ma non per questo (anzi) non meritano lo sforzo di una piccola, eccitante caccia al tesoro: benvenuti nella nicchia.