Chi sono i Ferragnez fuori dall'Italia

Anche in questo caso non manca nulla, blog, canale YouTube e soprattutto Instagram. Una delle coppie più glamour della Spagna in realtà a casa non passa moltissimo tempo a giudicare dagli scatti postati. Alexandra Pereira nasce fashion blogger col nome di Lovely Pepa ed è seguita da 1,7 milioni di follower. Fondatrice, direttrice creativa e anche volto immagine del marchio, dato che gli scatti degli abiti in vendita hanno lei come modella. Di Ghass Vader si sa poco, e il suo ruolo è più quello di principe consorte. Insieme all'amata si occupa di promuovere l’azienda di famiglia e gira per il mondo: da Parigi a Londra, da Los Angeles alla Tanzania, per l’invidia dei suoi 16,3 mila seguaci.