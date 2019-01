Kevin Spacey a processo a Nantucket il 7 gennaio

«Non colpevole». Kevin Spacey si dichiererà così il 7 gennaio, a Nantucket, davanti al tribunale che dovrà giudicarlo per l'accusa di aver molestato un adolescente nel 2016, dopo un incontro in un bar. Quel che è certo è che l'attore, caduto in disgrazia e scomparsa dalle scene dopo essere finita dentro lo scandalo molestie sessuali di Hollywood, dovrà presentarsi davanti al giudice Thomas Barrett, che ha respinto la sua richiesta di evitare di comparire per non amplificare «la pubblicità negativa già generata in relazione al caso».

Sono stati i legali di Spacey ad anticipare la linea del loro cliente, che si dichiererà non colpevole delle accuse di «aggressione indecente e molestie» piovutegli addosso nel novembre 2017, quando una ex anchor della tv di Boston, Heather Unruh, lo aveva denunciato per aver molestato il figlio diciottenne durante un incontro casuale in un affollato bar di Nantucket.

IL RITORNO IN UN VIDEO NEI PANNI DI FRANK UNDERWOOD

Dopo oltre un anno di silenzio e la cancellazione del suo personaggio dalla serie House of Cards su Netflix, dopo aver persino visto rigirare e montare in fretta e furia Tutti i soldi del Mondo, il film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III, con Charlie Plummer chiamato a sostituirlo in tutte le scene da lui interpretate nel ruolo di Paul Getty, Spacey era tornato a farsi vedere in un video postato su Youtube in cui tornava nei panni di Frank Underwood con un monologo dal titolo «Let me be Frank» chiaramente allusivo della sua situazione.