Cosa ha detto Freccero sul ritorno di Luttazzi in tv

Carlo Freccero sembra avere le idee chiare sul nuovo corso di Rai 2. In conferenza stampa a viale Mazzini il neo direttore ha spiegato: «Voglio riportare Luttazzi in tv» e poi ho in progetto con Arbore un «programma in omaggio di Gianni Boncompagni». La cacciata di Luttazzi risale addirittura alla campagna elettorale del 2001, quando il comico conduceva Satyricon e invitò Marco Travaglio a presentare il suo libro sull'origine della ricchezza di Berlusconi, L'odore dei soldi. Ma il motivo ufficiale all'epoca addotto dalla Rai fu uno sketch sulla coprofagia. Con lui furono mandati via anche i giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro, dopo una celebre telefonata del Cavaliere in Rai dalla Bulgaria in cui li nominava uno per uno, tanto che la chiamata fu nota da allora come "editto bulgaro". «Che servizio pubblico sarebbe sennò? È finita l'epoca di Berlusconi ed è finita l'epoca di Renzi», ha aggiunto Freccero.