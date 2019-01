Il Pd denuncia un «editto Freccero»: «Via Luca e Paolo per sketch su Toninelli»

L'argomentazione di Freccero è stata semplice: «Mi dispiace per Luca e Paolo ma l'informazione è centrale». Ma i dem non sembrano crederci affatto.Tanto che diversi hanno collegato la scelta all'imitazione del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e in generale alle critiche verso l'esecutivo giallo verde. Il duo comico ha commentato così la decisione a Il Secolo XIX: «Non avevamo avuto comunicazioni in questo senso, ma non c'è problema», «È un programma che stava andando bene, in tendenza positiva, sempre sopra i 1,3 milioni di spettatori... un punto e mezzo sopra la media di rete, con risultati in crescita», hanno spiegato. «Sapevamo che con l'arrivo di un nuovo direttore avremo dovuto ricominciare daccapo. I programmi si aprono e si chiudono, e le scelte spettano al direttore, queste sono le regole e dopo tanti anni di tv lo sappiamo bene. Ci resterà la domenica».