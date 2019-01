Cosa ha detto Freccero sul caso Luca e Paolo

DAL 7 GENNAIO LOL, DA METÀ MESE CUT

Il 4 gennaio, il Pd aveva puntato il dito contro Freccero, giudicando la sua decisione di cancellare Quelli che... dopo il Tg legata all'imitazione che Luca e Paolo facevano del ministro dei Trasporti Toninelli. Al posto della striscia Quelli che... dopo il Tg, almeno per le prime settimane, a quanto si legge nelle scalette di programmazione, si continuerà a puntare, dopo il telegiornale delle 20.30, sulla comicità, ma in altra chiave. Dal 7 gennaio tornerà in onda alle 21.05 la sketch comedy Lol ;-) ; mentre da metà gennaio ci sarà nello stesso orario Cut, il programma di Gianluca Nannini, che aveva debuttato nel 2011-2012 (allora andava in onda in seconda serata) su 50 anni di comicità di Rai2.

DA FEBBRAIO SPAZIO A UN TALK DI APPROFONDIMENTO

Dice Freccero che «Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu sanno benissimo che non c'è alcuna censura. È vero, il loro programma è stato sospeso ma perchè semplicemente la Rai ha colto la mia proposta di un cambio strategico nello spazio dopo il Tg2 della sera. Si farà un talk di approfondimento di 20 minuti. Uno scandalo non ci fosse. Siamo in fase avanzata, l'ad Fabrizio Salini sta seguendo tutto e vuole essere informato di ogni dettaglio, luci comprese, e poi il Cda dovrà ratificarlo. È un programma importante e intanto stiamo cercando di superare lo scoglio dello studio, non si sa ancora se a Saxa Rubra o a Via Teulada. L'intenzione è di partire ai primi di febbraio».