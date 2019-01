Raffaele e Bisio affiancheranno Baglioni a Sanremo 2019

TRA I SUPER OSPITI, RIFLETTORI SU BOCELLI

Un salto all'Ariston, comunque, dovrebbero farlo anche Favino e Hunziker, in una sorta di passaggio di testimone con i nuovi conduttori. Mentre quasi sicuramente Pippo Baudo e Fabio Rovazzi torneranno al Festival come 'padrini' dei due vincitori di Sanremo Giovani, Einar e Mahmood, che hanno conquistato di diritto un posto tra i Big. E chissà che anche gli altri due ex papabili per la conduzione, Morandi e Incontrada, possano calcare il palco almeno per una sera: il primo ritroverebbe l'altro 'capitano coraggioso' Baglioni; l'attrice, tra i volti più amati della fiction di Rai Uno, il suo compagno di scorribande comiche a Zelig, Bisio. Tra i superospiti più attesi c'è Andrea Bocelli, che potrebbe cantare con il figlio Matteo (ma si guarda con interesse anche a Ed Sheeran, superstar britannica che ha duettato con Bocelli nell'album dei record, Sì, che potrebbe essere tra le poche eccezioni in un cast destinato ad esaltare il meglio del made in Italy). All'Ariston dovrebbero arrivare anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, in vista del tour estivo negli stadi. E ancora Fiorella Mannoia, Ligabue, Eros Ramazzotti, Giorgia, Elisa, Jovanotti, la coppia Raf e Umberto Tozzi che partirà in tournée dopo il Festival. Attesa anche Gianna Nannini, forse come ospite del Volo nella serata dei duetti.