Recensione e trailer di Aquaman

Aquaman cerca di risollevare le sorti dell'universo cinematografico tratto dai fumetti della Dc portando sul grande schermo la storia delle origini del supereroe, nato dall'amore clandestino tra un guardiano di un faro, Tom (Temuera Morrison), e la regina di Atlantide, Atlanna (Nicole Kidman). Arthur (Jason Momoa) cresce però senza la madre, ritornata nel suo regno per affrontare il proprio destino pur di salvare il figlio, scoprendo di possedere degli incredibili poteri in giovane età. A insegnargli in segreto come gestire la propria doppia natura sarà Vulko (Willem Dafoe), il consigliere del re, ma Arthur non si avvicina al mondo di Atlantide e da adulto diventa poi l'incredibile Aquaman, autore di alcune gesta eroiche in mare. Sotto la superficie dell'acqua si è però vicini a una guerra e Mera (Amber Heard), figlia di re Nereus (Dolph Lundgren), cerca di convincere Arthur ad accettare la sua natura regale e reclamare il trono al posto del fratellastro Orm (Patrick Wilson).

UNA PELLICOLA SPINTA ALL'ESTREMO

La storia portata sul grande schermo dal regista James Wan introduce un numero elevato di personaggi senza approfondirne realmente nessuno a parte il protagonista interpretato con ironia e la giusta fisicità da Momoa. Il premio Oscar Nicole Kidman riesce comunque a stare a galla con la sua divertente interpretazione della scoperta del mondo terreno compiuta da Atlanna, tra cani e pesci rossi “da compagnia”, mentre Amber Heard si cala nei panni dell'eroina con convinzione, pur non essendo sostenuta da una sceneggiatura solida. Il cinecomic, nonostante la durata superiore alle due ore, non rende in realtà mai chiare le motivazioni di presenze chiave come Vulko, non va oltre la costruzione di Orm in opposizione con Arthur, non giustifica la presenza del pirata Manta (Yahya Abdul-Mateen) e allunga in modo quasi insostenibile la ricerca del perduto tridente di Atlan. Wan non esita a spingere all'estremo la messa in scena con colori iper-accesi, inseguimenti adrenalinici, combattimenti spettacolari e umorismo sopra le righe, e il risultato è deludente: la città di Atlantide è ricca di dettagli ma totalmente irreale, gli scontri sono quasi in stile videogioco e le caratteristiche che rendono unico il supereroe appaiono semplicemente stereotipate.

LO SPETTATORE NON SI ANNOIA

Aquaman è comunque in grado di sfruttare la personalità di Momoa per sostenere la storia fino al suo più che prevedibile epilogo e l'esile script getta nel calderone anche creature marine incredibili, un'area in cui esistono ancora i dinosauri e fughe all'interno di una balena in stile Pinocchio. Il progetto non si prende mai sul serio e questa è la sua carta vincente per non annoiare lo spettatore e divertirlo nel seguire le avventure, terrestri e acquatiche, di Arthur Curry.