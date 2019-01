Virginia Raffaele e Claudio Bisio formeranno con Claudio Baglioni il terzetto dei conduttori del prossimo Festival di Sanremo in programma dal 5-9 febbraio al teatro Ariston. L'ufficialità della notizia, uscita da giorni, è stata data durante la conferenza stampa di presentazione della 69esima edizione nella Città dei fiori. «Sarà un Festival tutto italiano», ha detto Baglioni rispondendo alle domande dei cronisti. «Sanremo manterrà la sua vena autarchica, non avrà ospiti internazionali. È un evento internazionale per se stesso e non ha bisogno di figurine», ha chiarito poi Baglioni rispondendo ai cronisti. Vogliamo ospiti che portino qualcosa e non solo ospiti che raccolgano visibilità».

LA NEO DIRETTRICE DI RAIUNO DE SANTIS RICORDA CORINALDO

«Il Festival è sempre stato e resta l'asset principale della Rai», ha detto Teresa De Santis, alla prima uscita pubblica dopo la nomina a direttore di RaiUno. Il neo direttore è tornata sul dramma di Corinaldo «una tragedia legata alla musica» ricordando l'impegno della Rai anche durante la manifestazione di assolvere al suo dovere di cronaca.

BAGLIONI: «LA STELLA POLARE È LA CANZONE»

«La stella polare è la canzone, in quanto espressione diretta del Festival e del concorso», ha detto Baglioni. «Le canzoni sono musica da fanteria, un’arte povera, ma riescono laddove tante altre cose non ce la fanno: creano una memoria, sono come dei profumi e noi cerchiamo di salvaguardarle. Abbiamo cercato di confermare alcune piccole conquiste, che si sono rivelate buone: ad esempio il fatto di non eliminare nessuno. Il Festival, per me, non è una trasmissione televisiva. È un evento trasmesso, dunque deve avere un carattere di eccezionalità e soddisfare la voglia del pubblico di ascoltare cose nuove».

BISIO: «CON VIRGINIA AVREI DOVUTO FARE ZELIG»

Subito sketch e affinità tra Bisio e la Raffaele: «Le diversità tra me e Virginia sono palesi ("Quasi tutte a vantaggio di Virginia", dice Baglioni)», ha detto Bisio. «Tra me e lei c’è stato un precedente: avremmo dovuto fare Zelig insieme, ma poi non è stato così. Così una sera l’ho voluta incontrare: lei era afona, mi disse che aveva urlato tanto contro un uomo. Quella volta ci siamo divertiti tanto, pensavo fosse arrabbiata con me».

RAFFAELE: «COLOREREMO LA MUSICA CON L'IRONIA»

«A parte gli scherzi stimo molto Claudio Bisio, per me è un mostro (anche) sul palco», ha detto Virginia Raffaele. «Ringrazio molto anche Baglioni, che mi ha voluta nonostante l’anno scorso sia stata un po’ scostumata dandogli dell’anziano. Lo ammetto: non lo era, l’anno scorso. Cercheremo di colorare la musica italiana, con la nostra ironia, tenendo presente che il Festival rimane una gara».