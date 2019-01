Anche l'Osservatore Romano ricorda Fabrizio De André

Anticlericale, certo, a volte perfino blasfemo nei suoi testi, ma anche profondamente cristiano, nel senso di conoscitore e ammiratore del messaggio di Gesù. Non stupisce, così, che a vent'anni dalla sua morte, dedichino parole commosse a Fabrizio De André anche alcuni media vaticani e della Chiesa in Italia. Famiglia Cristiana, nella sua edizione online, ha riproposto un pezzo in cui ricorda l'album pubblicato nel 1970, La buona novella, dedicato ai vangeli apocrifi e dove la figura di Maria in particolare viene tratteggiata in alcune canzoni che entrano di diritto nella storia cantautoriale italiana, come L'infanzia di Maria, Ave Maria, Maria nella bottega del falegname, Tre madri.